Дуда назвал «Северный поток — 2» опасным для Словакии и Украины
«Без сомнения, создание газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины, Словакии, он также был бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», — цитирует «Укринформ» Дуду.
Ранее в МИД Словакии заявили, что для страны важно, чтобы «Северный поток — 2» не ослабил энергобезопасность Европы.
18 октября в Госдепартаменте призвали Европу отказаться от поддержки газопровода.
Эксперт Александр Перов прокомментировал Nation News данный призыв.