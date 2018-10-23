Дуда назвал «Северный поток — 2» опасным для Словакии и Украины

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Польский президент Анджей Дуда в интервью Польскому радио заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины и Словакии.

«Без сомнения, создание газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины, Словакии, он также был бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», — цитирует «Укринформ» Дуду.

Ранее в МИД Словакии заявили, что для страны важно, чтобы «Северный поток — 2» не ослабил энергобезопасность Европы.

18 октября в Госдепартаменте призвали Европу отказаться от поддержки газопровода.

Эксперт Александр Перов прокомментировал Nation News данный призыв.

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