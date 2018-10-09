В Словакии разъяснили позицию по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что для его страны важно, чтобы проект газопровода «Северный поток — 2» не ослабил энергобезопасность Европы.

«Я думаю, что позиция Словакии по вопросу «Северного потока — 2» достаточно ясная: для нас важно, чтобы в результате этого проекта не ослабилась энергетическая безопасность Европы. И конечно, для нас очень важно, чтобы продолжилась роль Словакии как транзитного государства для транзита российского газа в Западную Европу. Мы эту роль надёжно выполняем много лет. И мы уверены, что если что-то не испорчено, то не надо и исправлять», — отметил Лайчак.

По словам министра, Словакия смотрит на данный проект с этих двух точек зрения.

В июне президент Словакии Андрей Киска заявил, что дискуссия о строительстве «Северного потока — 2» должна учитывать не только экономические интересы отдельных государств.

RT вёл прямую трансляцию.