Президент Словакии назвал «Северный поток — 2» очень опасным проектом

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Дискуссия о строительстве газопровода «Северный поток — 2» должна учитывать не только экономические интересы отдельных государств, заявил президент Словакии Андрей Киска на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Осло.
Президент Словакии назвал «Северный поток — 2» очень опасным проектом
  • РИА Новости

«Я высказал (Сульберг) нашу позицию по «Северному потоку — 2», рассказав, почему мы считаем его очень опасным проектом, который может использоваться для того, чтобы шантажировать Украину. Энергия — очень сильное оружие, которое легко можно использовать против Украины в сложной ситуации», — цитирует Киску ТАСС.

По его словам, в ситуации с газопроводом он всегда будет стоять на стороне Украины и говорить, что «Европа — это не только экономика».

«Европа — это ещё и наш мир, наша дружба, взаимопонимание, способность размышлять, а не преследовать эгоистические интересы», — отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «Северный поток — 2» гибридным оружием.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал продолжать предпринимать шаги против реализации проекта.

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