США призвали Европу отказаться от поддержки «Северного потока — 2»

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка европейскими странами «Северного потока — 2» неприемлема, так как это усиливает энергетическую зависимость от России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать такие проекты, как «Северный поток — 2», — заявил Митчелл.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2».

При этом, по его словам, США не планируют вводить санкции против компаний проекта.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ранее также оценил слова замминистра энергетики России Анатолия Яновского о возможности строительства трубопровода «Северный поток — 3» при росте спроса на газ на территории Европы.