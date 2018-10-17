В Минэнерго допустили возможность строительства «Северного потока — 3»

Строительство трубопровода «Северный поток — 3» возможно при росте спроса на газ на территории Европы, считает заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский.

«Это задача расчётная, экономическая. Газ должен поставляться с наших месторождений наиболее эффективным способом, а они географически расположены так, что «Северный поток» на 2000 км сокращает протяжённость транспортировки газа по сравнению с маршрутом через Украину», — цитирует ТАСС Яновского.

По его словам, речь идёт о вопросах экономики, а не политики.

«Нужно учитывать ещё и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию — это всё считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?» — отметил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил возможность строительства «Северного потока — 3» при наличии спроса на газ.

В апреле «Газпром» также заявлял о готовности построить новый газопровод.

Эксперт Сергей Пикин прокомментировал НСН заявление компании.