В Минэнерго допустили возможность строительства «Северного потока — 3»
- Reuters
«Это задача расчётная, экономическая. Газ должен поставляться с наших месторождений наиболее эффективным способом, а они географически расположены так, что «Северный поток» на 2000 км сокращает протяжённость транспортировки газа по сравнению с маршрутом через Украину», — цитирует ТАСС Яновского.
По его словам, речь идёт о вопросах экономики, а не политики.
«Нужно учитывать ещё и дополнительные затраты на строительство, эксплуатацию — это всё считается. Так что, если будет дополнительный спрос в Европе, то почему бы и нет?» — отметил он.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил возможность строительства «Северного потока — 3» при наличии спроса на газ.
В апреле «Газпром» также заявлял о готовности построить новый газопровод.
Эксперт Сергей Пикин прокомментировал НСН заявление компании.