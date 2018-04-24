«Газпром» заявил о готовности построить «Северный поток — 3»

«Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

По его словам, «Газпром» готов поставить в Европу столько газа, сколько будет необходимо.

«У нас есть запасы подтверждённые, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — «Северный поток — 3», например», — сказал он.

Ранее в Германии и Финляндии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2».

В начале апреля глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори рассказал, что в ЕС не поддержат проект газопровода «Северный поток — 2».