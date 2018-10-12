США собираются вырубить охраняемые леса в Польше для расширения авиабазы

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Инженерный корпус армии США в Европе в сентябре опубликовал тендер на вырубку лесов в Польше, в рамках которого планируется вырубить деревья на площади 38 га для постройки новых объектов на территории авиационной базы Повидз.
США собираются вырубить охраняемые леса в Польше для расширения авиабазы
  • AFP
  • © WOJTEK RADWANSKI

Согласно документации к проекту, с которой ознакомился RT, работы предполагается вести на территории лесов, находящихся под защитой европейского проекта Natura 2000, цель которого заключается в сохранении редких видов зверей и их среды обитания.

На территории 38 га Пентагон планирует построить комплекс для хранения заблаговременно созданных запасов и проведения техобслуживания. 

В частности, для реализации проекта руководитель регионального природоохранного ведомства в городе Познань снял запрет на уничтожение гнёзд птиц.

Подробнее — в материале RT.  

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