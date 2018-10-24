Дуда призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2»

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Польский лидер Анджей Дуда призвал власти Германии отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2», так как проект якобы несёт опасность для энергетической безопасности ряда стран Европы.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что во время совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Дуда заявил: «Этот проект (Северный поток — 2. — RT) не должен быть реализован».

По словам польского политика, газопровод является «геостратегическим проектом». При этом он добавил, что считает целесообразным закупать больше сжиженного природного газа, в том числе американского.

Ранее Дуда назвал «Северный поток — 2» опасным для Словакии и Украины.

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