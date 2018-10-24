Песков назвал намерение США выйти из ДРСМД чрезвычайно опасным

Планы Соединённых Штатов выйти из Договора РСМД фактически означают намерение начать гонку вооружений, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это чрезвычайно опасное намерение (выйти из ДРСМД. — RT), то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «это сделает мир более опасным».

Как отметил Песков, российская сторона на разных уровнях неоднократно говорила, что на фоне подобных заявлений думает о национальных интересах и вопросах нацбезопасности.

При этом, комментируя прошедшие в Москве переговоры с помощником лидера США по нацбезопасности Джоном Болтоном, он подчеркнул, что Вашингтон «принял решение» относительно Договора РСМД.

«Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшем будущем уже формализует процесс выхода из этого договора», — сказал Песков.

Ранее в посольстве России заявили, что выход США из ДРСМД может нанести непоправимый ущерб системе договоров в сфере стратегической безопасности.

22 октября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил Болтону о важности сохранения ДРСМД.