Трюдо обсудил с Меркель ситуацию вокруг ДРСМД

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Трюдо.

«Лидеры обменялись мнениями относительно перспектив международного мира и безопасности, в том числе в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что Трюдо и Меркель также обсудили международные торговые отношения и предстоящий саммит G20.

Кроме этого они затронули тему убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В пресс-службе премьер-министра подчеркнули, что Трюдо и Меркель выступают за проведение прозрачного расследования этого инцидента.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. 

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