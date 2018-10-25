Трюдо обсудил с Меркель ситуацию вокруг ДРСМД
«Лидеры обменялись мнениями относительно перспектив международного мира и безопасности, в том числе в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией», — сообщается в заявлении.
Отмечается, что Трюдо и Меркель также обсудили международные торговые отношения и предстоящий саммит G20.
Кроме этого они затронули тему убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В пресс-службе премьер-министра подчеркнули, что Трюдо и Меркель выступают за проведение прозрачного расследования этого инцидента.
20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.