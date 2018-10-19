«Трамп оказался в очень непростом положении»: сможет ли Вашингтон сохранить оружейные контракты с Саудовской Аравией

В конгрессе США настаивают на введении санкций против Саудовской Аравии из-за дела об исчезновении журналиста Джамаля Хашукджи. Предлагается, в частности, заблокировать поставки оружия Эр-Рияду и выслать посла королевства из страны. Пропавший обозреватель сотрудничал с крупным американским изданием The Washington Post и имел вид на жительство в США. Для Дональда Трампа этот скандал может стать серьёзным ударом, так как многомиллиардная оружейная сделка с саудовцами была предметом его особой гордости. Как Белый дом собирается распутывать этот клубок противоречий, разбирался RT.

Сорок конгрессменов подписали обращение к главе Белого дома с призывом ввести санкции против Саудовской Аравии. Законодатели предлагают выдворить из США посла королевства, а также заморозить подписанные ранее оружейные контракты в ответ на исчезновение журналиста Джамаля Хашукджи. Предполагается, что вину за это могут нести власти страны. Также Эр-Рияд обвиняется в преступлениях против мирного населения в Йемене.

«Наше письмо поддерживает жёсткие санкции в рамках акта Магнитского против тех, кто несёт ответственность за убийство мистера Хашукджи, и призывает положить … конец бесчинствам Саудовской Аравии в Йемене», — цитирует РИА Новости слова одного из заявителей, конгрессмена Ллойда Додджетта.

Кроме того, в четверг стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин отказался от участия в крупной инвестиционной конференции в КСА Future Investment Initiative (FII).

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«Только что встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео, и мы решили, что я не буду участвовать в саммите», — написал Мнучин в Twitter.

Аналогичное решение было принято ранее британским министром международной торговли Лиамом Фоксом и главой французского Минфина Брюно Ле Мер. Кроме того, от визита в Эр-Рияд уже отказались многие представители крупного бизнеса: глава Viacom Боб Бэкиш, руководитель Uber Дара Хосровшахи, представитель руководства HP Джоанна Поппер, старший вице-президент Google Диана Грин, главы JPMorgan и Ford Джейми Даймон и Билл Форд и многие другие. Не поедет в королевство и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Во всех случаях причиной отказа является ситуация с исчезновением журналиста Хашукджи. Также британский магнат, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон остановил переговоры об инвестициях в экономику КСА объёмом в $1 млрд.

Свой среди чужих

Напомним, Джамаль Хашукджи бесследно исчез после того, как 2 октября зашёл в стамбульское консульство Саудовской Аравии. Туда он отправился за документами, необходимыми для расторжения брака. По версии турецких властей, в консульстве он был схвачен и жестоко убит. Подробности якобы стали известны благодаря наручным часам Хашукджи Apple Watch, которые автоматически загрузили запись происходящего в облачное хранилище.

Первой шум из-за пропажи и возможной гибели журналиста подняла Анкара: турецкие власти потребовали провести обыск в консульстве и призвали Эр-Рияд к ответу за исчезновение представителя прессы. По мнению Анкары, мотивом для убийства могла стать критика, с которой журналист обрушивался на саудовский режим в своих статьях, публиковавшихся в The Washington Post.

Турецкие полицейские

Reuters

Саудовская Аравия дала разрешение на проведение следственных действий в консульстве. По данным турецких СМИ, правоохранителям удалось найти улики, свидетельствующие о том, что журналист был убит именно в этом здании.

Эта история вызвала большой резонанс в США. По мнению экспертов, главная причина столь острой реакции заключается в том, что Джамаля Хашукджи в США давно воспринимали как американца.

«Самое главное — Хашукджи в американском общественном сознании является «своим», не говоря уже о СМИ, в которых он работал, — пояснил в интервью RT доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков. — А защита «своих» всегда была приоритетом для американских политиков, поэтому Вашингтон не может игнорировать эту ситуацию».

Однако сначала Дональд Трамп назвал обвинения, выдвинутые против властей Саудовской Аравии, «преждевременными». Такое заявление политик сделал после телефонного разговора с руководством Саудовской Аравии. Представители правящей в КСА династии пообещали, что королевство «расширит масштабы» расследования исчезновения журналиста.

15 октября глава Белого дома направил в Эр-Рияд главу Госдепа Майка Помпео, чтобы тот прояснил обстоятельства исчезновения Хашукджи.

Ранее Трамп заявил, что ситуация вокруг исчезновения Хашукджи не может стать причиной для расторжения или заморозки оборонных контрактов с Эр-Риядом. В разговоре с журналистами американский президент сообщил, что также не видит причин для того, чтобы ограничивать саудовские инвестиции в США, потому что в противном случае эти средства могут получить Россия или Китай. Трамп напомнил, что речь идёт о $110 млрд.

Джамаль Хашукджи

Reuters

Однако в конгрессе не все разделяют столь прагматичный подход. Законодатели призывают наказать Эр-Рияд, этой точки зрения придерживаются как демократы, так и республиканцы. Если подобные настроения возьмут верх, санкции против Саудовской Аравии будут приняты в соответствии с актом Магницкого: в этом случае Белый дом должен будет представить конгрессу развёрнутый отчёт о возможном преступлении и целесообразности санкций. Кроме того, конгресс может заблокировать оружейные поставки в КСА даже в обход Белого дома.

По мнению сенатора от Республиканской партии Марка Рубио, Вашингтон просто не имеет права не отреагировать на ситуацию с Джамалем Хашукджи, в противном случае США рискуют потерять свой авторитет. Не приняв мер против КСА, американская сторона уже не сможет «с высоко поднятой головой или авторитетом бороться с Путиным, Асадом, Мадуро или откровенно противостоять китайцам с их нарушениями прав человека».

Между двух огней

По мнению экспертов, Белый дом не может игнорировать призывы законодателей, а также общественный резонанс вокруг трагического исчезновения Джамаля Хашукджи. В четверг глава Госдепа Майкл Помпео рассказал СМИ о том, что попросил Дональда Трампа дать «ещё несколько дней» Эр-Рияду для завершения расследования, чтобы американская сторона смогла составить полную картину произошедшего.

В тот же день сам Дональд Трамп, сославшись на данные разведки, косвенно признал гибель Джамаля Хашукджи.

«Это плохо, очень плохо, и последствия должны быть серьёзными», — заявил политик в ответ на вопрос американских СМИ.

Генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Reuters

Также Трамп уточнил, что источники, указывающие на то, что в расправе могли сыграть роль представители КСА на самом высоком уровне, заслуживают доверия. Впрочем, глава Белого дома также добавил, что делать выводы о том, кто именно отдал приказ об убийстве журналиста, «немного рано». Однако политик готовится сделать «очень сильное заявление» после того, как завершится расследование трагедии, а виновников смерти Хашукджи ждут «серьёзные последствия».

Следует отметить, что накануне Майкл Помпео посетил с визитом не только Эр-Рияд, но и Анкару, где ему якобы дали прослушать запись расправы над журналистом, оказавшуюся в распоряжении следствия. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники в турецком правительстве телеканал ABC. Впрочем, официально Госдеп опроверг эту информацию, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не передавала «какие-то аудиозаписи Помпео или другим американским чиновникам».

По мнению экспертов, турецкая сторона сейчас смягчит свою позицию.

«Турция постарается использовать эту историю, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, она будет лавировать, и это уже сейчас очень заметно. Анкара готова к политическому компромиссу», — заявил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулёв.

Дело в том, что Белому дому крайне невыгодна версия, согласно которой приказ об истязаниях был отдан лично руководством КСА.

«Понятно, что Трамп должен сделать какие-то шаги навстречу конгрессу и американскому общественному мнению, которое очень не любит Саудовскую Аравию. Союзнические отношения с Эр-Риядом — как кость в горле для американцев, тем более что сейчас в США разгар предвыборной кампании, это тоже нельзя не учитывать. Трамп оказался в очень непростом положении», — констатирует Иван Цветков.

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд

Reuters

По мнению эксперта, скорее всего, в деле так и не появится прямых доказательств того, что в убийстве замешан лично наследный принц, а Вашингтон будет напирать на то, что саудовцы хотели только доставить Хашукджи в КСА, а погиб он в результате некой трагической случайности.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. Как пояснил эксперт, Белый дом попытается спустить всё на тормозах, другой вопрос, насколько это получится.

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«Это серьёзная проблема для американского руководства, так как речь идёт о человеке, жившем в США и работавшем в одной из крупнейших газет, ко всему прочему, критически настроенной к Трампу, — пояснил эксперт в интервью RT. — Также могут снова всплыть вопросы о связях Саудовской Аравии с радикалами, с «Аль-Каидой»*, искусственно замятые в прошлом. Остаётся открытым и вопрос связи саудитских представителей с терактом 11 сентября. Сейчас эти темы тоже могут вернуться в общественную повестку».

Между тем ожидание официальных итогов расследования может затянуться: буквально накануне в Эр-Рияде погиб один из подозреваемых по делу. По сведениям турецкого издания Yeni Şafak, лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад Эль Бостани умер в результате ДТП, подробности аварии пока неизвестны. Турецкая сторона утверждает, что он мог быть в числе убийц Хашукджи.

Говоря о мотивах, которыми руководствуется сейчас Белый дом, эксперты обращают внимание как на экономическую, так и на политическую подоплёку.

По словам Рогулёва, для Трампа отказ от оружейных контрактов с Эр-Риядом неприемлем, это будет означать провал его распиаренного визита в Саудовскую Аравию, состоявшегося в прошлом году.

«Это будет большим ударом персонально для Трампа. Саудовская Аравия играет исключительную роль для США, она является противником Ирана, а также участвует в выгодных для Запада суннитско-шиитских конфликтах. Поэтому, скорее всего, просто постараются найти какого-нибудь «стрелочника», которого и объявят виновным в гибели журналиста», — подытожил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.