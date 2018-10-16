ООН: необходимо снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает необходимым снять дипломатическую неприкосновенность со здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
ООН: необходимо снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её заявление.

«Учитывая серьёзность ситуации вокруг исчезновения Хашукджи, я считаю, что неприкосновенность помещений и официальных лиц, закреплённая в Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года, должна быть немедленно отменена», — говорится в заявлении Бачелет.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд, чтобы обсудить с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом ситуацию вокруг исчезновения в Турции журналиста Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.

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