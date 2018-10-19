Глава МИД Турции опроверг передачу аудиозаписей по делу Хашукджи

Анкара не передавала никому аудиозаписи, связанные с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция никому не предоставляла аудиозаписей по этому делу», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

По его словам, у турецких властей уже есть информация, полученная в ходе расследования. Глава МИД пообещал поделиться результатами расследования со всем миром.

Ранее СМИ сообщили, что во время визита в Анкару госсекретарь США Майк Помпео якобы прослушал аудиозаписи пыток Хашукджи. В Госдепе опровергли эти данные.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.