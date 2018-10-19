Глава МИД Турции опроверг передачу аудиозаписей по делу Хашукджи
- Reuters
«Турция никому не предоставляла аудиозаписей по этому делу», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.
По его словам, у турецких властей уже есть информация, полученная в ходе расследования. Глава МИД пообещал поделиться результатами расследования со всем миром.
Ранее СМИ сообщили, что во время визита в Анкару госсекретарь США Майк Помпео якобы прослушал аудиозаписи пыток Хашукджи. В Госдепе опровергли эти данные.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.