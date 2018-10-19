В Госдепе отрицают сообщения о том, что Помпео мог прослушать запись пыток Хашукджи
«Госсекретарь Помпео не слушал записи и не видел расшифровку по делу об исчезновении Хашукджи», — цитирует её ABC.
Ранее телеканал со ссылкой на турецкого чиновника передавал, что во время своего визита в Анкару Помпео прослушал записи предполагаемого убийства журналиста, а также получил их расшифровку.
Также американский лидер Дональд Трамп предположил, что Хашукджи уже нет в живых.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генерального консульства Саудовской Аравии.