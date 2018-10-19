В Госдепе отрицают сообщения о том, что Помпео мог прослушать запись пыток Хашукджи

Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт опровергла сообщения СМИ о том, что госсекретарь США Майк Помпео якобы мог прослушать запись пыток пропавшего в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Госсекретарь Помпео не слушал записи и не видел расшифровку по делу об исчезновении Хашукджи», — цитирует её ABC.

Ранее телеканал со ссылкой на турецкого чиновника передавал, что во время своего визита в Анкару Помпео прослушал записи предполагаемого убийства журналиста, а также получил их расшифровку.

Также американский лидер Дональд Трамп предположил, что Хашукджи уже нет в живых.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генерального консульства Саудовской Аравии.