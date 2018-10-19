Песков усомнился в необходимости вмешательства России в ситуацию вокруг Хашукджи
«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом. Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение», — отметил он.
Песков также выразил надежду на то, что дело будет разрешено в правовом русле.
Ранее американский лидер Дональд Трамп предположил, что Хашукджи уже нет в живых.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.