Песков усомнился в необходимости вмешательства России в ситуацию вокруг Хашукджи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале заявил, что России не стоит вмешиваться в ситуацию с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

«Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом. Осуществляется сотрудничество между турецкими следственными органами, между саудовскими дипломатами, что, конечно, вызывает наше удовлетворение», — отметил он.

Песков также выразил надежду на то, что дело будет разрешено в правовом русле.

Ранее американский лидер Дональд Трамп предположил, что Хашукджи уже нет в живых.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.