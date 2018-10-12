Санкционный рычаг: смогут ли США наказать Индию за покупку российских С-400

У Индии есть несколько возможностей избежать обещанных Трмапом ответных мер за покупку российских ЗРК С-400, считают опрошенные RT эксперты. Среди наиболее реалистичных — пойти на уступки Вашингтону по ряду внешнеполитических вопросов. Разменной картой могут стать отношения с Ираном, у которого Нью-Дели продолжает закупать нефть, несмотря на давление США. Также не исключено, что в качестве «компенсации» Белый дом потребует от индийской стороны изменить условия двусторонней торговли в выгодном для себя ключе. При этом, как утверждают аналитики, у американцев недостаточно ресурсов, чтобы оказать заметное влияние на Индию и заставить её отказаться от сделки или пойти на серьёзные экономические уступки. О новом векторе санкционной политики Соединённых Штатов — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Индия в ближайшее время узнает, какие ответные меры предпримут США после заключения контракта Нью-Дели на покупку российских ЗРК С-400.

«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — заявил 10 октября президент США, отвечая на вопрос журналистов.

5 октября в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели был подписан контракт на поставку в Индию пяти зенитных полков С-400. Сумма сделки превысила $5 млрд.

Согласно закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятому в 2017 году, страны, покупающие российские вооружения рискуют оказаться под санкциями США. Ранее о давлении со стороны США на Индию, связанном с планами покупки С-400 в интервью RT сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 20 сентября из-за закупок российских самолётов Су-35 и ЗРК С-400 под ограничительные меры США попали Центральная военная комиссия КНР (EDD) и её руководитель Ли Шанфу.

Право на исключение

CAATSA предусматривает наделение президента Соединённых Штатов правом выводить из-под удара нарушителей американских санкций против России. Таким образом, какие меры Вашингтон предпримет против Нью-Дели и предпримет ли их вообще, сейчас зависит от Дональда Трампа.

Летом 2018 года министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис лоббировал принятие поправки к CAATSA через закон об оборонных расходах США на 2019 год. Согласно этому законодательному акту, правом на получение отсрочки могут воспользоваться страны (сейчас это Индия, Вьетнам и Индонезия), «принимающие меры для уменьшения доли крупной военной техники и новейших видов обычных вооружений российского производства в своем арсенале в течение определенного периода, или планирующие осуществление таких мер, либо сотрудничающие с правительством Соединённых Штатов в сфере безопасности по вопросам, имеющим чрезвычайное значение для стратегических интересов США».

Как отмечают эксперты, Индия отвечает второму критерию — сотрудничество с ней США считают принципиальным для противостояния растущему влиянию Китая в Азии. Однако существенно сокращать военное сотрудничество с Москвой в Нью-Дели не намерены. Накануне визита Путина в Индию, индийское издание The Economic Times сообщило о планах Нью-Дели рассмотреть закупку российских новейших танков «Армата» на сумму в $4,5 млрд.

Боевая техника во время парада после окончания маневров на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".

© Виталий Аньков / РИА Новости

Как заявил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, для Нью-Дели связи с Россией в военной сфере, несмотря на расширение взаимодействия Индии и США, — «священная корова».

«Безусловно, Россия остаётся главным партнёром Индии в сфере военно-технического сотрудничества, — заявил в беседе с RT политолог. — Американцы не могут предложить того, что можем предложить мы, как по критерию «цена—качество», так и по уровню доверительности отношений».

Отучить от российского

Представители США не раз намекали, что не стоит рассматривать введённую ранее поправку как индульгенцию на покупку российских вооружений.

Так, 30 августа помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не стал исключать возможности введения санкций против Индии.

«Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции. — RT), что будет сделано исключение. Это решение должен будет принять президент (США. — RT), если он увидит приобретение Индией у России новых систем... Не могу сказать вам, что исключение будет сделано», — подчеркнул американский чиновник.

После заключения контракта на поставку в Индию С-400, представитель Совета по национальной безопасности США заявил индийскому агентству PTI, что поправки в CAATSA были направлены на то, чтобы «отучить» эти страны от нового российского вооружения, но дать возможность союзникам США продолжить закупать у Москвы запчасти к уже купленной военной технике.

В свою очередь другому индийскому изданию The Hindu в Госдепартаменте США заявили, что целью санкций в рамках CAATSA является новейшее вооружение, к которому относится и система С-400.

По мнению Коновалова, наиболее вероятно, что США попытаются оказать давление на Нью-Дели с целью сорвать новые возможные сделки с Россией. Например, в военно-морской сфере. В сентябре индийские СМИ сообщали о планах руководства страны купить четыре эсминца проекта 11356.

«У США достаточно инструментов, чтобы мешать взаимодействовать Индии и России», — отмечает Коновалов.

В первую очередь, по его словам, это осложнение расчётов в долларах по военно-техническим контрактам Москвы и Нью-Дели. Существенные затруднения на этом направлении существуют уже с апреля текущего года.

Индийские рупии

Reuters

© Thomas White

«Однако контрмеры тоже уже разработаны. Это расчёт в национальных валютах, — утверждает эксперт.

Как отмечает в своей колонке для индийского портала The Print старший научный сотрудник фонда Карнеги и бывший сотрудник Госдепа Эшли Теллис, «нет никаких доказательств» того, что Трамп решит вывести Индию из-под санкций, связанных с приобретением С-400.

«Трамп противостоит распространению С-400 на глобальном уровне», — отмечает эксперт.

По его мнению, у Нью-дели есть три возможности избежать санкций Вашингтона: отказаться от сделки с Россией, отложить выплаты по российскому контракту или заключить сделку с Трампом.

Инструмент давления

По мнению Эшли Теллиса, чтобы уйти от американских санкций по С-400, Индия может пойти на компромисс с США, например по вопросу отношений с Ираном, у которого она продолжает закупать нефть, несмотря на давление Вашингтона. От Нью-Дели могут потребовать отказаться от поддержки Маврикия, который претендует на принадлежащий Великобритании архипелаг Чагос, где на острове Диего-Гарсия располагается крупнейшая военно-морская база США в Индийском океане.

Президент США Дональд Трамп

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Наконец, как отмечают эксперты, Вашингтон может потребовать от Дели изменить условия двусторонней торговли в выгодном для себя ключе. Ранее 1 октября президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за слишком высокие по его словам тарифы на американские товары и сообщил, что с этой страной ведутся переговоры по заключению особой торговой сделки.

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«Администрация, скорее всего, использует возможность вывода из-под санкций как рычаг давления на Индию в торговых спорах», — заявил PTI источник в конгрессе США.

По его словам, против Нью-Дели санкций в результате не ведут, но Вашингтон что-то получит взамен.

«США сейчас вступают в эпоху глобальных торговых войн, и стратегия их строится на том, чтобы в отношениях со всеми странами выровнять дисбаланс в товарообороте», — заявил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

В то же время, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе попытка начать полноценную торговую войну с Индией чревата для США как разрывом хозяйственных связей, так и исчезновением экономического рычага влияния на процессы принятия политических решений в Нью-Дели. С экономической же точки зрения потеря рынка страны с населением в 1 млрд человек — тоже далеко не радужная перспектива.

«Если они могут в краткосрочной перспективе наказать Индию за покупку российских С-400, то в долгосрочной перспективе сами проиграют, — утверждает Судаков. — Просто так отхлестать Индию по щекам не удастся».

По словам эксперта, эти соображения прекрасно известны индийскому руководству, которое потому и пошло до конца в контракте по С-400, что не ожидает серьёзных действий с американской стороны.

«У американцев недостаточно средств и ресурсов, чтобы привлечь Индию к ответу», — резюмирует Судаков.