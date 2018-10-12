Санкционный рычаг: смогут ли США наказать Индию за покупку российских С-400

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Александр Бовдунов
У Индии есть несколько возможностей избежать обещанных Трмапом ответных мер за покупку российских ЗРК С-400, считают опрошенные RT эксперты. Среди наиболее реалистичных — пойти на уступки Вашингтону по ряду внешнеполитических вопросов. Разменной картой могут стать отношения с Ираном, у которого Нью-Дели продолжает закупать нефть, несмотря на давление США. Также не исключено, что в качестве «компенсации» Белый дом потребует от индийской стороны изменить условия двусторонней торговли в выгодном для себя ключе. При этом, как утверждают аналитики, у американцев недостаточно ресурсов, чтобы оказать заметное влияние на Индию и заставить её отказаться от сделки или пойти на серьёзные экономические уступки. О новом векторе санкционной политики Соединённых Штатов — в материале RT.
Санкционный рычаг: смогут ли США наказать Индию за покупку российских С-400
  • ЗРК С-400 "Триумф"
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia/Twitter.com

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Индия в ближайшее время узнает, какие ответные меры предпримут США после заключения контракта Нью-Дели на покупку российских ЗРК С-400.

«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — заявил 10 октября президент США, отвечая на вопрос журналистов.

5 октября в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели был подписан контракт на поставку в Индию пяти зенитных полков С-400. Сумма сделки превысила $5 млрд.

Согласно закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятому в 2017 году, страны, покупающие российские вооружения рискуют оказаться под санкциями США. Ранее о давлении со стороны США на Индию, связанном с планами покупки С-400 в интервью RT сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 20 сентября из-за закупок российских самолётов Су-35 и ЗРК С-400 под ограничительные меры США попали Центральная военная комиссия КНР (EDD) и её руководитель Ли Шанфу.

Право на исключение

CAATSA предусматривает наделение президента Соединённых Штатов правом выводить из-под удара нарушителей американских санкций против России. Таким образом, какие меры Вашингтон предпримет против Нью-Дели и предпримет ли их вообще, сейчас зависит от Дональда Трампа.

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Летом 2018 года министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис лоббировал принятие поправки к CAATSA через закон об оборонных расходах США на 2019 год. Согласно этому законодательному акту, правом на получение отсрочки могут воспользоваться страны (сейчас это Индия, Вьетнам и Индонезия), «принимающие меры для уменьшения доли крупной военной техники и новейших видов обычных вооружений российского производства в своем арсенале в течение определенного периода, или планирующие осуществление таких мер, либо сотрудничающие с правительством Соединённых Штатов в сфере безопасности по вопросам, имеющим чрезвычайное значение для стратегических интересов США».

Как отмечают эксперты, Индия отвечает второму критерию — сотрудничество с ней США считают принципиальным для противостояния растущему влиянию Китая в Азии. Однако существенно сокращать военное сотрудничество с Москвой в Нью-Дели не намерены. Накануне визита Путина в Индию, индийское издание The Economic Times сообщило о планах Нью-Дели рассмотреть закупку российских новейших танков «Армата» на сумму в $4,5 млрд.

  • Боевая техника во время парада после окончания маневров на полигоне "Сергеевский" в рамках российско-индийских военных учений "Индра-2016".
  • © Виталий Аньков / РИА Новости

Как заявил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, для Нью-Дели связи с Россией в военной сфере, несмотря на расширение взаимодействия Индии и США, — «священная корова».

«Безусловно, Россия остаётся главным партнёром Индии в сфере военно-технического сотрудничества, — заявил в беседе с RT политолог. — Американцы не могут предложить того, что можем предложить мы, как по критерию «цена—качество», так и по уровню доверительности отношений».

Отучить от российского

Представители США не раз намекали, что не стоит рассматривать введённую ранее поправку как индульгенцию на покупку российских вооружений.

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Так, 30 августа помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не стал исключать возможности введения санкций против Индии.

«Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать (под санкции. — RT), что будет сделано исключение. Это решение должен будет принять президент (США. — RT), если он увидит приобретение Индией у России новых систем... Не могу сказать вам, что исключение будет сделано», — подчеркнул американский чиновник.

После заключения контракта на поставку в Индию С-400, представитель Совета по национальной безопасности США заявил индийскому агентству PTI, что поправки в CAATSA были направлены на то, чтобы «отучить» эти страны от нового российского вооружения, но дать возможность союзникам США продолжить закупать у Москвы запчасти к уже купленной военной технике.

В свою очередь другому индийскому изданию The Hindu в Госдепартаменте США заявили, что целью санкций в рамках CAATSA является новейшее вооружение, к которому относится и система С-400.

По мнению Коновалова, наиболее вероятно, что США попытаются оказать давление на Нью-Дели с целью сорвать новые возможные сделки с Россией. Например, в военно-морской сфере. В сентябре индийские СМИ сообщали о планах руководства страны купить четыре эсминца проекта 11356.

«У США достаточно инструментов, чтобы мешать взаимодействовать Индии и России», — отмечает Коновалов.

В первую очередь, по его словам, это осложнение расчётов в долларах по военно-техническим контрактам Москвы и Нью-Дели. Существенные затруднения на этом направлении существуют уже с апреля текущего года.

  • Индийские рупии
  • Reuters
  • © Thomas White

«Однако контрмеры тоже уже разработаны. Это расчёт в национальных валютах, — утверждает эксперт.

Как отмечает в своей колонке для индийского портала The Print старший научный сотрудник фонда Карнеги и бывший сотрудник Госдепа Эшли Теллис, «нет никаких доказательств» того, что Трамп решит вывести Индию из-под санкций, связанных с приобретением С-400.

«Трамп противостоит распространению С-400 на глобальном уровне», — отмечает эксперт.

По его мнению, у Нью-дели есть три возможности избежать санкций Вашингтона:  отказаться от сделки с Россией, отложить выплаты по российскому контракту или заключить сделку с Трампом.

Инструмент давления

По мнению Эшли Теллиса, чтобы уйти от американских санкций по С-400, Индия может пойти на компромисс с США, например по вопросу отношений с Ираном, у которого она продолжает закупать нефть, несмотря на давление Вашингтона. От Нью-Дели могут потребовать отказаться от поддержки Маврикия, который претендует на принадлежащий Великобритании архипелаг Чагос, где на острове Диего-Гарсия располагается крупнейшая военно-морская база США в Индийском океане.

  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Наконец, как отмечают эксперты, Вашингтон может потребовать от Дели изменить условия двусторонней торговли в выгодном для себя ключе. Ранее 1 октября президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за слишком высокие по его словам тарифы на американские товары и сообщил, что с этой страной ведутся переговоры по заключению особой торговой сделки.

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«Администрация, скорее всего, использует возможность вывода из-под санкций как рычаг давления на Индию в торговых спорах», — заявил PTI источник в конгрессе США.

По его словам, против Нью-Дели санкций в результате не ведут, но Вашингтон что-то получит взамен.

«США сейчас вступают в эпоху глобальных торговых войн, и стратегия их строится на том, чтобы в отношениях со всеми странами выровнять дисбаланс в товарообороте», — заявил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

В то же время, по словам эксперта, в долгосрочной перспективе попытка начать полноценную торговую войну с Индией чревата для США как разрывом хозяйственных связей, так и исчезновением экономического рычага влияния на процессы принятия политических решений в Нью-Дели. С экономической же точки зрения потеря рынка страны с населением в 1 млрд человек — тоже далеко не радужная перспектива.

«Если они могут в краткосрочной перспективе наказать Индию за покупку российских С-400, то в долгосрочной перспективе сами проиграют, — утверждает Судаков. — Просто так отхлестать Индию по щекам не удастся».

По словам эксперта, эти соображения прекрасно известны индийскому руководству, которое потому и пошло до конца в контракте по С-400, что не ожидает серьёзных действий с американской стороны.

«У американцев недостаточно средств и ресурсов, чтобы привлечь Индию к ответу», — резюмирует Судаков.

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