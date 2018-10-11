Надавили на газ: в США предлагают выделить Евросоюзу $1 млрд на борьбу с энергетическим влиянием России

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи предлагают выделить Евросоюзу $1 млрд на борьбу с «пагубным влиянием России» в энергетической сфере. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в сенате Соединённых Штатов. Авторы инициативы подчёркивают, что такая мера будет способствовать «диверсификации рынка в Европе», однако опрошенные RT эксперты отмечают, что подлинная цель Вашингтона — лоббирование строительства в ЕС станций по перекачке сжиженного газа из США. О перспективах проекта — в материале RT.

В сенате США рассматривается законопроект о выделении Евросоюзу $1 млрд для обеспечения независимости от России в энергетической сфере. Авторы инициативы — члены подкомитета по европейскому и региональному сотрудничеству в области безопасности Рон Джонсон и Крис Мёрфи. По их словам, документ направлен на «противодействие пагубному влиянию России и созданию экономических возможностей в США и за рубежом».

«Этот закон даёт Агентству США по торговле и развитию и другим агентствам возможность поддержать инвестиции частного сектора США в стратегически важные энергетические проекты Центральной и Восточной Европы. Он защитит интересы национальной безопасности США, содействуя энергетической безопасности и диверсификации рынка в Европе», — объяснил идею законопроекта сенатор Джонсон.

На своём сайте Мёрфи также отмечает, что американские деньги позволят поддержать разработку новых источников энергии в ЕС и «разрушить контроль» России над Европой, а также создать рабочие места в США.

Ветрогенераторы в Германии

Reuters

© Fabrizio Bensc

Продвижение сжиженного газа США

Между тем многие эксперты усомнились в искренних намерениях американских сенаторов «защитить Европу». В частности, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов пояснил, что поддержка альтернативных источников топлива в ЕС, вероятно, будет заключаться в строительстве дополнительных станций СПГ, то есть будет направлена на продвижение на европейский рынок американского топлива. Однако, как отмечает Правосудов, не всё так просто — никакие субсидии не смогут компенсировать разницу в цене между СПГ и российским газом.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT пояснил, что в 2017 году РФ поставила Европе по газопроводу 194 млрд куб. м газа, тогда как США морем в сжиженном виде — 3 млрд куб. м.

Станция СПГ в Великобритании

Reuters

© Paul Hackett

«Считать, что такую колоссальную разницу перебьют субсидии или кредиты, не стоит... Даже если бы европейские компании получили миллиард долларов, одного на всех не хватило бы, чтобы изменить расклад сил», — подчеркнул Митрахович.

Нарушение законов о конкуренции

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, со своей стороны, отметил, что США всё время обвиняют Россию в использовании энергетики как политического оружия, но при этом в самих Соединённых Штатах появляются инициативы, предлагающие выделять огромные деньги на то, чтобы «откровенно и грубо продвинуть свой сжиженный газ на европейский рынок». Причём это предлагается делать с явным нарушением законов международной торговли.

«Если Белый дом будет давать субсидии потребителям: берите американский газ, а мы будем компенсировать затраты — тогда нужно выделять хотя бы $100 млрд, разница в ценах колоссальная. В таком случае я считаю, что «Газпрому» прямая дорога в суд — это в чистом виде будет нарушение всех конвенций по борьбе с нерыночными условиями поставок, по борьбе с ограничением конкуренции», — заявил Симонов в беседе с RT.

Эксперт уверен, что «Газпром» сможет обратиться в суд, если европейские потребители будут получать деньги за покупку газа в США.

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В Российской газовой компании уже отмечают ситуации, в которых Америка оказывает влияние на европейские страны в области энергетики. Так, в начале октября зампред правления «Газпрома» Александр Медведев указал на то, что в Литве вводится социализация тарифа на газификацию в связи со строительством терминала под сжиженный природный газ из США. Таким образом, потребителей заставляют переплачивать, а на рынке создаётся недобросовестная конкуренция.

Выбор Европы

Отметим, что основные европейские игроки давно заявили, что в вопросах энергообеспечения Брюссель будет руководствоваться собственной выгодой, а попытки США каким-либо способом навязать ЕС свой сжиженный газ неприемлемы.

Так, Германия, которая в 2017 году закупила около 27% от общего экспорта газа России, заявила, что продвижение американских интересов в Европе не должно происходить насильственными способами. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил недопустимость вмешательства в строительство «Сверерного потока —2» с помощью санкций.

В России же не раз заявляли, что поставки газа в Европу носят чисто экономический характер, и призывали не политизировать проект строительства нового трубопровода. «Спекуляции о том, что Россия якобы стремится ослабить или расколоть Европу, абсурдны... «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.