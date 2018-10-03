Эксперт оценил отношения России и Европы в газовой сфере

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Европы в газовой сфере.
Эксперт оценил отношения России и Европы в газовой сфере
  • Reuters

По словам эксперта, ситуация складывается благоприятно.

Кроме того, Пикин отметил, что вероятность реализации газопровода «Северный поток — 2» с каждым месяцем выглядит всё очевидней.

«Везде, кроме Дании, выданы разрешения на прохождение проекта, и даже в случае отказа Дании есть возможность её обойти», — пояснил он.

Кроме того, напомнил эксперт, американский президент Дональд Трамп говорит, что не будет вводить санкции против «Северного потока — 2», и почти каждую неделю о поддержке проекта заявляет Германия.

Ранее российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.

В сентябре главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил отношение Вашингтона к ситуации с российским газом в Европе.

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