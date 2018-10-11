Эксперт оценил предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал законопроект, представленный американскими сенаторами. Он предполагает выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.
Эксперт оценил предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа
  • РИА Новости

«Возможно, речь идёт о каких-то кредитах или о строительстве терминалов для приёма сжиженного газа. Но, честно говоря, сам по себе механизм, при котором США выделяют деньги, мне кажется маловероятным. Вероятно, будут какие-то субсидии для покупателей, для того чтобы сжиженный газ в Америке был дешевле. Но это нереалистично, не похоже на специфику современных экономических отношений», — сказал он.

Эксперт уверен, что финансирование США не сможет изменить расстановку сил на нефтегазовом рынке.

«Даже если европейские компании получили бы миллиард долларов, одного на всех не хватило бы, чтобы изменить расклад сил. Трубопроводный газ дешевле. США предоставили около 3 млрд кубометров газа, а Россия предоставила Европе 194 млрд кубометров. В этом году российский экспорт составляет примерно 200 млрд кубометров. Считать, что такую колоссальную разницу перебьют субсидии или кредиты, не стоит», — заявил он.

Ранее стало известно, что сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мёрфи подготовили законопроект, предусматривающий выделение $1 млрд на финансирование европейских энергетических проектов.

Отмечается, что проект направлен на противостояние «злостному влиянию» России и создание экономических возможностей как внутри страны, так и за рубежом.

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