«Газпром» готов начать поставки по «Северному потоку — 2» с 1 января 2020 года

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском газовом форуме заявил, что компания готова начать поставки газа по «Северному потоку — 2» с 1 января 2020 года.
«Газпром» готов начать поставки по «Северному потоку — 2» с 1 января 2020 года
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«Тот график работы, который есть сейчас, говорит о том, что мы абсолютно точно можем начать поставки газа по «Северному потоку — 2» начиная с 1 января 2020 года», — приводит РИА Новости слова Миллера.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2».

Накануне российский лидер Владимир Путин предостерёг Европу от проявления слабости в решении газовых вопросов и заверил в надёжности России как поставщика энергоресурсов.

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