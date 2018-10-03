Новак: Россия не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2»

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2».
Новак: Россия не ожидает выхода участников из «Северного потока — 2»
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«Мы не рассчитываем на то, что кто-то должен выйти. Есть заявления отдельных компаний, что они при любых обстоятельствах не выйдут», — приводит РИА Новости слова Новака.

По его словам, проект является окупаемым и привлекательным для партнёров «Газпрома».

Ранее российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.

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