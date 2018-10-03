Путин заверил Европу в надёжности России как поставщика газа

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Российский лидер Владимир Путин предостерёг Европу от проявления слабости в решении газовых вопросов и заверил в надёжности России как поставщика энергоресурсов.

«Хочу вас заверить, что Россия была, есть и, безусловно, всегда будет самым надёжным поставщиком. В том числе и потому, что эта трубопроводная система прямо от первичного источника, с Ямала, из Сибири идёт, это лишено транзитных рисков и так далее», — сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Путин отметил, что в Евросоюзе растёт объём закупок и падает собственная добыча.

«Это неизбежно, фактически нет другого варианта. То есть варианты есть, но они дороже и будут снижать общую конкурентоспособность европейской экономики, если отказаться от проектов подобного рода», — отметил глава государства.

В свою очередь, Курц заверил, что европейцы заинтересованы в реализации «Северного потока — 2».

RT вёл прямую трансляцию.

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