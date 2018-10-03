«Европе нужно подключаться к процессу возвращения беженцев в Сирию»: Путин по итогам встречи с канцлером Австрии Курцем

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция по итогам переговоров президента России Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Лидеры двух стран открыли выставку в Эрмитаже и обсудили перспективы российско-австрийских отношений, международные и региональные проблемы, а также ситуацию на Украине и в Сирии. RT вёл прямую трансляцию.