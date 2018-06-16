«Прежние договорённости утратили силу»: Китай вводит пошлины на товары из США в ответ на действия Вашингтона

Короткая ссылка
Георгий Мосалов
Китай ввёл дополнительные таможенные пошлины на 659 американских товаров в ответ на действия США. Ранее в Вашингтоне сообщили, что с 6 июля Соединённые Штаты устанавливают сборы для китайской продукции. Среди ключевых категорий американских товаров, которые будут облагаться пошлинами, — автомобили, сельскохозяйственная продукция и морепродукты. Ранее и Вашингтон, и Пекин подчёркивали, что не хотят допустить торговой войны. В МВФ отмечают, что от такой политики пострадают все стороны.
«Прежние договорённости утратили силу»: Китай вводит пошлины на товары из США в ответ на действия Вашингтона
  • Reuters

Ответные меры

В субботу, 15 июня, комиссия Госсовета КНР ввела пошлины на товары из США объёмом в $50 млрд. Эти меры стали ответом на заградительную политику Вашингтона, который анонсировал аналогичные ограничения для китайских товаров.

«Комиссия Госсовета КНР приняла решение ввести ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров объёмом $50 млрд», — говорится в сообщении.

По 545 наименованиям на общую сумму в $34 млрд пошлины вступят в силу с 6 июля. Основные категории американских товаров, которые теперь будут облагаться пошлинами, — автомобили, сельскохозяйственная продукция и морепродукты.

Остальные 114 позиций включают товары химической промышленности, медицинское оборудование и продукцию энергетического сектора. Дата введения пошлин по этим пунктам будет объявлена позже.

  • Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что одобрил ввозные пошлины на товары из КНР.

«В свете кражи интеллектуальной собственности, технологий и других нечестных торговых действий США введут ввозную пошлину в 25% на товары на сумму в $50 млрд», — заявил он.

После этого Министерство коммерции КНР обнародовало официальное заявление, в котором говорилось, что Пекин немедленно разработает аналогичные ответные меры. 

«Прежние достигнутые на двусторонних торгово-экономических консультациях договорённости утратили силу», — отмечается в заявлении Пекина. 

Отметим, что среди китайских товаров, которые подпадают под новый таможенный режим в США, — высокотехнологичная продукция перспективных сфер, созданная в рамках государственной стратегии модернизации промышленности КНР «Сделано в Китае — 2025».

Эта программа направлена на обеспечение доминирования КНР в высоких технологиях и стимулирования развития экономики. При этом Вашингтон обвиняет Пекин в «воровстве» интеллектуальной собственности и нарушении принципов честной торговли. Эти меры, по словам президента США, направлены на выравнивание торгового баланса между двумя государствами. Пошлины вступают в силу 6 июля.

«Соединённые Штаты не могут больше терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее Пекин и Вашингтон подчёркивали, что не заинтересованы в ведении торговых войн. 

Также по теме
Порт в Китае «Начало серьёзной игры»: США и Китай договорились не допустить торговой войны
Соединённые Штаты и КНР в ходе переговоров в Вашингтоне договорились не допустить начала торговой войны и отказаться от взаимных...

Так, в мае на переговорах в Вашингтоне стороны договорились не допустить начала торговой войны и отказаться от взаимных пошлин. По сообщению Белого дома, были согласованы шаги по преодолению торгового дисбаланса. Однако Дональд Трамп был недоволен ходом переговорного процесса. В рамках визита министра торговли США Уилбура Росса в Пекин Министерство коммерции КНР заявило, что договорённости утратят силу в случае введения американской стороной ограничительных мер. 

«В торговой войне есть только проигравшие»

Ещё во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал ввести ограничения против Китая и в целом пересмотреть торговую политику США.

В марте американский лидер подписал меморандум о борьбе с «агрессивной торговлей Китая», задачей которого являлась разработка пошлин в отношении конкретных товаров, ввозимых Китаем, и инициация разбирательства на базе Всемирной торговой организации (ВТО). Также Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении принципа справедливой торговли из-за дефицита в торговом балансе в $500 млрд и в ежегодном «воровстве» интеллектуальной собственности, из-за которого Штаты теряют «сотни миллиардов». 

8 марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Китая. 

  • Reuters
Также по теме
«ЕС будет избавляться от зависимости»: почему политика Трампа может привести к переоценке отношений США и Европы
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографии, которые, по его мнению, доказывают: у американского лидера отличные...

В ответ КНР 2 апреля ввела налог на ввоз 128 американских товаров семи категорий.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых Соединёнными Штатами мер Китай начиная со 2 апреля прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий», — говорится в сообщении. Как и в случае с американскими пошлинами, размер сборов составил 15% и 25%.

Как указывает президент США Дональд Трамп, который стал инициатором введения пошлин, международная торговля крайне несправедлива. Он аргументирует это существующим торговым дефицитом США в $800 млрд. Американский лидер неоднократно отмечал, что другие страны наживаются на торговле с США и он намерен это прекратить. Напомним, 1 июня США ввели пошлины на импорт алюминия и стали из Европы, Канады и Мексики. 

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард уже выступала с заявлением, что введение пошлин негативно отразится на всех участниках международной торговли. 

«Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которую стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон», — заявила она.

По мнению Лагард, односторонние действия в торговле могут быть «разрушительными и даже контрпродуктивными для функционирования мировой экономики». Глава МВФ призвала США к конструктивной работе с торговыми партнёрами, чтобы избежать таких ограничительных мер, как пошлины. Также специалисты МВФ отметили, что США препятствуют созданию открытой торговой системы в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить
` `