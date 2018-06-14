МВФ предупредил о последствиях действий США для мировой торговли

Нынешняя политика США препятствует созданию открытой торговой системы в мире. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что американская сторона «ввела или предложила ввести новые пошлины либо другим способом «ограничивает импорт в США».

«Эти меры, скорее всего, отдалят мир от открытой, справедливой и основанной на правилах торговой системы и приведут к неблагоприятным последствиям как для экономики США, так и для их торговых партнёров», — говорится в сообщении.

С 1 июня Соединённые Штаты объявили о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Ранее, как писали СМИ, страны Евросоюза поддержали план по введению импортных пошлин на американские товары.