МВФ предупредил о последствиях действий США для мировой торговли
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- Reuters
Отмечается, что американская сторона «ввела или предложила ввести новые пошлины либо другим способом «ограничивает импорт в США».
«Эти меры, скорее всего, отдалят мир от открытой, справедливой и основанной на правилах торговой системы и приведут к неблагоприятным последствиям как для экономики США, так и для их торговых партнёров», — говорится в сообщении.
Preliminary observations on the state of the United States economy. https://t.co/hPAwcNVWR9#UnitedStatespic.twitter.com/xmM7LezQfv— IMF (@IMFNews) 14 июня 2018 г.
С 1 июня Соединённые Штаты объявили о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Ранее, как писали СМИ, страны Евросоюза поддержали план по введению импортных пошлин на американские товары.