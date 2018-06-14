СМИ: Страны ЕС поддержали план по введению импортных пошлин на американские товары

Страны ЕС поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Страны Европейского союза в четверг единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США на сумму €2,8 млрд в ответ на американские пошлины на европейские сталь и алюминий», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что власти США могут ввести пошлины на китайский импорт с 22 июня.

С 1 июня США объявили о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.