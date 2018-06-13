СМИ: США могут ввести новые пошлины на импорт из Китая 22 июня

Американские власти могут ввести пошлины на китайский импорт с 22 июня.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что в случае введения данных пошлин администрация президента США Дональда Трампа начнёт взимать за импорт китайских товаров десятки миллиардов долларов.

По данным издания, данный шаг был согласован на встрече представителей министерств торговли, финансов, а также офиса представителя США на торговых переговорах, которая прошла перед отбытием Трампа на саммит G7.

Ранее Трамп во время личной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая».