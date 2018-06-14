Глава МВФ заявила, что в торговой войне нет победителей

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что в торговой войне не бывает победителей.

«Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которую стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон», — цитирует её ТАСС.

По словам Лагард, введение американской стороной пошлин может привести к определённым рискам.

«Односторонние действия в торговле могут быть разрушительными и даже оказаться контрпродуктивными для функционирования мировой экономики и торговой системы... Кроме того, нельзя недооценивать макроэкономическое влияние», — добавила она.

Лагард подчеркнула, что МВФ призывает США к конструктивной работе со своими торговыми партнёрами, «чтобы урегулировать разногласия в сферах торговли и инвестиций, не прибегая к пошлинам и другим мерам по ограничению импорта».

Ранее в МВФ отметили, что политика США препятствует созданию открытой торговой системы в мире.

С 1 июня Соединённые Штаты ввели пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.