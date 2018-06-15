США ввели пошлины на товары из Китая

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что одобрил введение ввозных пошлин на товары из КНР, которые затронут примерно десятую часть китайского импорта в США.
США ввели пошлины на товары из Китая
  • Reuters

Заявление Трампа опубликовано пресс-службой Белого дома.

«В свете кражи интеллектуальной собственности, технологий и других нечестных торговых действий США введут ввозную пошлину в 25% на товары на сумму в $50 млрд», — заявил он.

Президент добавил, что облагаемый пошлиной импорт включает товары, созданные в рамках плана «Сделано в Китае — 2025». Этот стратегический план направлен на доминирование Китая в высокотехнологичных областях, которые должны стать двигателем будущего экономического роста КНР.

Трамп отметил, что этот план может повредить экономическому росту США и других стран.   

«Соединённые Штаты не могут больше терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических действий», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что пошлины станут первым шагом в выравнивании торгового баланса с КНР, где в настоящее время у США существует огромный дефицит.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп одобрил пошлины на импорт китайской продукции на сумму $50 млрд.

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