СМИ: Трамп одобрил пошлины на импорт продукции из Китая на сумму $50 млрд
President Trump approves tariffs on about $50 billion of Chinese goodshttps://t.co/d4AMvkXf8q— The Wall Street Journal (@WSJ) 14 июня 2018 г.
Как подчёркивает издание, решение было принято по итогам встречи с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса торгового представителя США и работников сферы национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что американские власти могут ввести пошлины на китайский импорт с 22 июня.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о торговом противостоянии двух стран.