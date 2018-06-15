СМИ: Трамп одобрил пошлины на импорт продукции из Китая на сумму $50 млрд

Американский лидер Дональд Трамп одобрил пошлины на импорт продукции из Китая на сумму $50 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

President Trump approves tariffs on about $50 billion of Chinese goodshttps://t.co/d4AMvkXf8q — The Wall Street Journal (@WSJ) 14 июня 2018 г.

Как подчёркивает издание, решение было принято по итогам встречи с сотрудниками Белого дома, министерств торговли и финансов, офиса торгового представителя США и работников сферы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что американские власти могут ввести пошлины на китайский импорт с 22 июня.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о торговом противостоянии двух стран.