Китай объявил о введении пошлин на американские товары

Китай вводит 25%-ную пошлину на импортируемые американские товары объёмом в $50 млрд. Об этом заявили в пресс-службе Минфина КНР.

«Комиссия Госсовета КНР приняла решение ввести ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров объёмом $50 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пошлина на 545 наименований товаров на сумму около $34 млрд начнёт действовать с 6 июля 2018 года.

По оставшимся наименованиям, как подчёркивается, дата вступления в силу торговой меры будет оглашена позже.

Ранее США объявили о введении пошлин на товары из Китая. Речь шла также о пошлине в 25% на товары на сумму в $50 млрд.