«Принять конкретные меры»: Помпео высказался за нормализацию отношений между Россией и США

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым назвал условие улучшения двусторонних отношений. По его словам, Москва должна принять конкретные меры для решения проблем, которыми обеспокоен Вашингтон. Как отметили в Госдуме, улучшение отношений пойдёт на пользу обеим странам. При этом в Совфеде подчеркнули, что многое зависит от готовности США вести конструктивный диалог. Между тем ранее глава Госдепа аносировал новые санкции против России.

В среду, 30 мая, состоялся первый телефонный разговор между госсекретарём США Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после их утверждения в должностях. Главы дипломатических ведомств обсудили двусторонние отношения, а также ситуации на Украине и в Сирии.

Одной из тем беседы стали перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По мнению госсекретаря, условием развития двустороннего сотрудничества является заинтересованность России в решении проблем, вызывающих беспокойство в Соединённых Штатах, в частности «вмешательство во внутренние дела страны».

Напомним, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

«Госсекретарь Помпео повторил, что, хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения наших обеспокоенностей, включая вмешательство во внутренние дела США», — говорится в заявлении американского Госдепа.

Как добавили в российском МИД, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лавров и Помпео согласились, что необходимо преодолеть разногласия через профессиональный диалог. Министр иностранных дел России также в ходе Примаковских чтений заявил о готовности к возобновлению контактов по всем направлениям.

«Россия готова к диалогу»

Как заявил в беседе с RT член Совета Федерации Игорь Морозов, многое зависит от готовности Соединённых Штатов вести конструктивный диалог с Россией.

«Что касается Сирии, Россия делает всё возможное, чтобы мирный процесс поствоенного урегулирования находился под контролем Совета Безопасности ООН. Все те договорённости, которые были достигнуты, продолжают своё движение. Россия готова, и если США наконец подходят к тому, чтобы на конструктивной основе вести переговоры с российской стороной, тогда может возникнуть тот диалог, за которым последуют какие-то позитивные шаги, связанные с урегулированием этих конфликтов», — заявил он.

По словам сенатора, Россия всегда подчеркивала готовность решать вопросы как на Украине, так и в Сирии.

«Мы заинтересованы в локализации того, что происходит в Донбассе (гражданская война, гибель мирного населения). И в рамках нормандской «четвёрки» и Минских соглашений этот процесс начинался очень успешно, пока Киев полностью не дистанцировался от своих обязательств», — заключил парламентарий.

Улучшение двусторонних отношений пойдёт на пользу России и США. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Вне всякого сомнения, улучшение межгосударственных отношений между Россией и США могло бы пойти на пользу двум странам. Другое дело, что сам Помпео принадлежит к тому крылу администрации Трампа, которое настроено решать некоторые вопросы с позиции силы. Он сам во многом представляет интересы военно-промышленного комплекса США, заинтересованного в том, чтобы вмешательство Америки в дела других стран продолжалось», — заявил он в беседе с RT.

Новиков отметил, что в Москве будут приветствовать конкретные шаги по нормализации отношений, если за словами Помпео последуют какие-либо действия. По мнению эксперта, пока всё выглядит как декларация поведения США.

Ужесточение санкций

Между тем на прошлой неделе Помпео выступил с заявлением, которое не соответствует позиции, ориентированной на нормализацию отношений с Россией.

Глава американской дипломатии анонсировал новые антироссийские санкции. «Знаю, что существенные санкции были введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). И знаю, что намного больше находится на очереди», — сказал он во время выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Также Помпео раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2», который, по его мнению, сделает страны Европы энергозависимыми от России.

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Кроме того, как сообщала газета Financial Times со ссылкой на официального представителя США, Белый дом добивается от Евросоюза ужесточения санкций против России. Намерение Вашингтона возникло после принятия ряда жёстких внешнеполитических решений: выхода из иранской ядерной сделки и ожидаемого 1 июня введения пошлин на европейскую сталь и алюминий. По мнению представителей администрации Трампа, Россия может воспользоваться сложившейся ситуацией.

Тему российско-американских отношений в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) затронул президент России Владимир Путин. Он сослался на практически полное отсутствие «прямого диалога» с лидером США Дональдом Трампом, а также выразил надежду на окончание расследования дела о «российском вмешательстве» в американские выборы. По его мнению, окончание внутренней розни в США будет способствовать нормализации отношений с Россией.

«Мы, конечно, не можем быть удовлетворены уровнем, характером российско-американских отношений. Мы готовы к этому диалогу. Господин Трамп предложил провести отдельную встречу, но вот пока не складывается у нас. Много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот предметный диалог», — сказал в Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2018.

Глава государства также отметил, что Россия не признаёт никаких односторонних ограничений со стороны США, которые, согласно Уставу ООН, нелегитимны.

Напомним, что 6 апреля Министерство финансов США расширило санкции против России. Как отметили в российском МИД, всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц.

В России в ответ на последнее расширение санкционного списка США началась разработка законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». По словам директора департамента Северной Америки МИД России Георгия Борисенко, российский закон вызвал напряжение в деловых кругах Соединённых Штатов. 30 мая закон о контрсанкциях был одобрен Советом Федерации.