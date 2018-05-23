Помпео анонсировал новые санкции США против России

США намерены ввести против России намного больше санкций, чем действует в данный момент. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео во время выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди», — сказал он.

Ранее в бундестаге заявили, что американские санкции в отношении России являются элементом торговой войны.

В начале апреля Вашингтон ввёл новые санкции против российских государственных служащих, бизнесменов и ряда компаний.