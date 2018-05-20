В Германии назвали санкции США против России элементом торговой войны

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Депутат бундестага, член комитета по иностранным делам Юрген Триттин назвал санкции США против России элементом торговой войны. Об этом сообщает Lübecker Nachrichten.
В Германии назвали санкции США против России элементом торговой войны
  • Reuters
  • © Hannibal Hanschke

По мнению политика, вновь введённые против России американские санкции негативно сказались на немецкой промышленности.

«Немецкая промышленность получала 40% алюминия из России. Теперь его приходится покупать в Соединённых Штатах по более высоким ценам. Это просто немыслимо, что из-за самоуправных решений наказывают предприятия, которые работают в соответствии с законодательством ЕС, и перекрывают им сырьевое снабжение», — передаёт слова Триттина ИноТВ.

Как отметил депутат, данное решение Вашингтона является элементом торговой войны.

«Последние санкции США не имеют ничего общего с вмешательством России в дела Украины: это элемент торговой войны», — заключил Триттин.

Ранее в бундестаге заявили, что антироссийские санкции вредят европейским и немецким компаниям

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