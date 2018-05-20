В Германии назвали санкции США против России элементом торговой войны

Депутат бундестага, член комитета по иностранным делам Юрген Триттин назвал санкции США против России элементом торговой войны. Об этом сообщает Lübecker Nachrichten.

По мнению политика, вновь введённые против России американские санкции негативно сказались на немецкой промышленности.

«Немецкая промышленность получала 40% алюминия из России. Теперь его приходится покупать в Соединённых Штатах по более высоким ценам. Это просто немыслимо, что из-за самоуправных решений наказывают предприятия, которые работают в соответствии с законодательством ЕС, и перекрывают им сырьевое снабжение», — передаёт слова Триттина ИноТВ.

Как отметил депутат, данное решение Вашингтона является элементом торговой войны.

«Последние санкции США не имеют ничего общего с вмешательством России в дела Украины: это элемент торговой войны», — заключил Триттин.

Ранее в бундестаге заявили, что антироссийские санкции вредят европейским и немецким компаниям.