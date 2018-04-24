Эксперт оценил заявление G7 о возможном ужесточении антироссийских санкций

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление «Большой семёрки» (G7) о возможном ужесточении антироссийских санкций.

«Никакого обострения, как мы знаем, сейчас в Донбассе не происходит. Касательно пробуксовки Минских соглашений, мы понимаем, что вина за это прежде всего лежит на украинской стороне», — сказал эксперт.

По его словам, что бы ни происходило в Донбассе, вина возлагается на Россию, и раз нужно привязать очередной раунд антироссийских санкций к событиям на Украине, значит, это будет сделано.

Вместе с тем, по оценке Беспалова, ожидать каких-либо скоординированных антироссийских мер со стороны стран G7 не приходится.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не боится возможного ужесточения санкций стран «Большой семёрки» и ответит на них должным образом.