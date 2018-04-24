Рябков заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции G7

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не боится возможного ужесточения санкций стран G7 («Большой семёрки») и ответит на них должным образом.

«Санкций мы не боимся. Мы ответим в должный момент и нужным образом», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, Рябков отметил, что Россия будет бороться с двойными стандартами G7.

«Эта даже не двойной стандарт, а новый стандарт «группы семи». Мы будем бороться с этим стандартом», — сказал замминистра.

Также замглавы МИД добавил, что угроза силы со стороны «большой семёрки» является нарушением международного права.

«Эти страны буквально каждую неделю нарушают базовые принципы международного права, не стесняясь и не гнушаясь грубыми приёмами. Между прочим, угроза силы, — это тоже нарушение принципа международного права. А санкционные меры — это силовые меры по смыслу Устава ООН», — сказал Рябков.

Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине.