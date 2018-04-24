Лавров рассказал о русофобской подоплёке итогов встречи стран G7
«Видимо серьёзных вопросов на повестке дня, которые они могут в своём кругу решить, не осталось», — сказал он, комментируя инициативу стран G7 по созданию спецгруппы «для изучения поведения России».
Он отметил, что все серьёзные вопросы, касающиеся мировых проблем, решаются в настоящее время в других форматах, в частности, в рамках группы G20.
«Что касается итогов... русофобская подоплёка там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской и очень скользкой линии пошли и те страны семёрки, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток изолировать Россию», — добавил он.
Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций в отношении России.