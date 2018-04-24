Лавров рассказал о русофобской подоплёке итогов встречи стран G7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД ШОС заявил, что итоги переговоров стран «Большой семёрки» (G7) имеют все признаки существующей русофобской повестки дня.

«Видимо серьёзных вопросов на повестке дня, которые они могут в своём кругу решить, не осталось», — сказал он, комментируя инициативу стран G7 по созданию спецгруппы «для изучения поведения России».

Он отметил, что все серьёзные вопросы, касающиеся мировых проблем, решаются в настоящее время в других форматах, в частности, в рамках группы G20.

«Что касается итогов... русофобская подоплёка там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской и очень скользкой линии пошли и те страны семёрки, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток изолировать Россию», — добавил он.

Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций в отношении России.