Страны G7 призвали Россию «ответить на вопросы» по делу об отравлении Скрипалей

Страны «Большой семёрки» (G7) призвали Россию «ответить на вопросы» по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД стран G7.

«Мы разделяем мнение Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несёт Россия и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», — указывается в коммюнике.

Ранее стало известно, что британские военные начали операцию по зачистке мест в Солсбери, которые имеют отношение к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.