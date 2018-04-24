Страны G7 призвали Россию «ответить на вопросы» по делу об отравлении Скрипалей
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД стран G7.
«Мы разделяем мнение Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несёт Россия и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», — указывается в коммюнике.
Ранее стало известно, что британские военные начали операцию по зачистке мест в Солсбери, которые имеют отношение к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.