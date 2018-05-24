СМИ: Администрация Трампа добивается от ЕС ужесточения санкций против России
- Reuters
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на официального представителя США.
«Нам надо работать с европейскими партнёрами для усиления борьбы с враждебной деятельностью России, чтобы предотвратить использование ею любых возможностей разногласий между Европой и США», — заявил он.
Как отмечает издание, в Вашингтоне обеспокоены тем, что российская сторона может воспользоваться ситуацией, которая возникла из-за выхода США из иранской ядерной сделки и введения тарифов на европейскую сталь и алюминий.
По данным издания, представители Госдепа в четверг, 24 мая, в Лондоне намерены надавить на страны «семёрки» для ужесточения ими санкций.
В апреле Financial Times писала, что Европа призывает администрацию США ослабить санкции против России.