СМИ: Администрация Трампа добивается от ЕС ужесточения санкций против России

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Администрация американского лидера Дональда Трампа добивается от европейских партнёров ужесточения санкций в отношении России.
СМИ: Администрация Трампа добивается от ЕС ужесточения санкций против России
  • Reuters

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на официального представителя США.

«Нам надо работать с европейскими партнёрами для усиления борьбы с враждебной деятельностью России, чтобы предотвратить использование ею любых возможностей разногласий между Европой и США», — заявил он.

Как отмечает издание, в Вашингтоне обеспокоены тем, что российская сторона может воспользоваться ситуацией, которая возникла из-за выхода США из иранской ядерной сделки и введения тарифов на европейскую сталь и алюминий.

По данным издания, представители Госдепа в четверг, 24 мая, в Лондоне намерены надавить на страны «семёрки» для ужесточения ими санкций.

В апреле Financial Times писала, что Европа призывает администрацию США ослабить санкции против России. 

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