СМИ: Европа призывает США ослабить введённые в отношении России санкции

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Европейские политики путём дипломатических усилий пытаются убедить президента США Дональда Трампа в необходимости ослабления санкций, введённых в отношении России. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источник в Париже.

Отмечается, что основную роль в кампании против антироссийских санкций играет Франция. Париж пытается найти союзников в Берлине, Риме и Лондоне.

По данным издания, продолжающееся давление, которое оказывается Соединёнными Штатами на Россию, может привести к тому, что в конечном итоге убытки понесут европейские промышленные компании.

Источник отметил, что, например, введённые против российской компании «РУСАЛ» санкции могут нанести «прямой и сильный удар по поставке ключевых продуктов», а также привести к закрытию многих предприятий — от автомобильных до авиационных — в европейских странах.

«Это не те предприятия, которые можно за один день заново открыть. Так что нужно решение, причём быстро», — заявил он, добавив, что по данному направлению с США осуществляется «конструктивное взаимодействие».

6 апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали крупные российские бизнесмены и подконтрольные им компании, в том числе РУСАЛ.

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