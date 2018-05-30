Помпео заявил Лаврову о желании нормализовать отношения между США и Россией
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Об этом сообщается на сайте Госдепа.
«Госсекретарь Помпео повторил, что, хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения наших обеспокоенностей, включая вмешательство во внутренние дела США», — указывается в заявлении.
Уточняется, что Помпео впервые провёл разговор с Лавровым в должности госсекретаря, которую он официально занял 26 апреля.
Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине.