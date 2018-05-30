Лавров обсудил с Помпео Сирию и Украину

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Проведён обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе минских договорённостей от 12 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы двустороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее Лавров заявил о готовности Москвы к нормализации отношений с Вашингтоном.

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