Лавров обсудил с Помпео Сирию и Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Проведён обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе минских договорённостей от 12 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы двустороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее Лавров заявил о готовности Москвы к нормализации отношений с Вашингтоном.