Лавров обсудил с Помпео Сирию и Украину
«Проведён обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе минских договорённостей от 12 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы двустороннего взаимодействия.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее Лавров заявил о готовности Москвы к нормализации отношений с Вашингтоном.