Лавров заявил о готовности к нормализации отношений между Россией и США
- © Mladen ANTONOV
- AFP
Он заявил, что Россия не хочет продолжать конфронтационность в отношениях ни с США, ни «с кем бы то ни было ещё».
«Периодически мы слышим сигналы из Вашингтона, в том числе от президента (США Дональда. — RT) Трампа, о необходимости отношения нормализовать. Мы к этому готовы, но ждём конкретных предложений», — отметил Лавров.
Глава МИД добавил, что Россия готова к возобновлению контактов по всем направлениям.
Ранее Лавров заявил о непростых временах в отношениях России и «исторического Запада».
RT ведёт прямую трансляцию.