Лавров заявил о готовности к нормализации отношений между Россией и США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова нормализовать отношения с Вашингтоном, но ждёт конкретных предложений от американской стороны. Об этом он сказал в ходе выступления на «Примаковских чтениях».
Лавров заявил о готовности к нормализации отношений между Россией и США
  • © Mladen ANTONOV
  • AFP

Он заявил, что Россия не хочет продолжать конфронтационность в отношениях ни с США, ни «с кем бы то ни было ещё».

«Периодически мы слышим сигналы из Вашингтона, в том числе от президента (США Дональда. — RT) Трампа, о необходимости отношения нормализовать. Мы к этому готовы, но ждём конкретных предложений», — отметил Лавров. 

Глава МИД добавил, что Россия готова к возобновлению контактов по всем направлениям.

Ранее  Лавров заявил о непростых временах в отношениях России и «исторического Запада».

RT ведёт прямую трансляцию.

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