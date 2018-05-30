Лавров заявил о готовности к нормализации отношений между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова нормализовать отношения с Вашингтоном, но ждёт конкретных предложений от американской стороны. Об этом он сказал в ходе выступления на «Примаковских чтениях».

Он заявил, что Россия не хочет продолжать конфронтационность в отношениях ни с США, ни «с кем бы то ни было ещё».

«Периодически мы слышим сигналы из Вашингтона, в том числе от президента (США Дональда. — RT) Трампа, о необходимости отношения нормализовать. Мы к этому готовы, но ждём конкретных предложений», — отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что Россия готова к возобновлению контактов по всем направлениям.

Ранее Лавров заявил о непростых временах в отношениях России и «исторического Запада».

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