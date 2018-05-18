Лавров заявил о непростых временах в отношениях России и «исторического Запада»

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин» оценил нынешние отношения России и Запада.

По его словам, отношения России и «исторического Запада» переживают «весьма непростые времена».

«Неоднократно говорили, что такое положение дел — логическое следствие непрекращающихся односторонних действий ряда западных стран во главе с США, объективно утрачивающих своё доминирование в мировых делах и пытающихся обратить вспять процесс формирования справедливой полицентричной системы международных отношений», — сказал министр.

Он указал на то, что подобные односторонние шаги носят деструктивный характер и ведут к «опасной разбалансировке механизмов глобального управления».

«Последствия такой линии уже ощутили на себе народы Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины. Складывается впечатление, что определённой части политической элиты на Западе не нравится то, что Россия, успешно решающая задачи внутреннего развития и эффективно защищающая суверенитет, проводит самостоятельный, независимый внешнеполитический курс», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что из-за этого появляется стремление наказать Россию и сдержать её развитие.

«В том числе путём односторонних санкций — сформировать в медийном пространстве негативный образ нашего государства», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что «игра в одни ворота» с Россией бесперспективна.

10 мая министр констатировал, что перспективы сотрудничества с Западом всё ещё омрачены ситуацией, которая была создана не по вине России.