Лавров заявил, что перспективы сотрудничества России и Запада продолжают омрачаться

Россия готова искать подходы к партнёрам на Западе, но перспективы сотрудничества по-прежнему омрачены созданной не по вине российской стороны ситуацией.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, передаёт ТАСС.

«Готовы искать общеприемлемые подходы с нашими германскими, западными партнёрами даже в нынешней, совершенно не устраивающей нас ситуации, которая была создана не по нашей вине. Она по-прежнему продолжает омрачать перспективы сотрудничества и в Европе, и на международной арене в целом», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на взаимодействие по всему комплексу вопросов в двусторонних отношениях, «по международным делам ровно в той степени, к которой готова Германия».

«Российско-германские отношения — это отношения двух ведущих держав на Европейском континенте. От их состояния всегда зависели дела в Европе», — добавил Лавров.

По словам и. о. министра, когда в этих отношениях наступали кризисные моменты, страдал весь континент.

«И наоборот, когда Россия и Германия договаривались, это шло на пользу всем европейцам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лавров 10 мая проведёт переговоры с Маасом.