Лавров 10 мая обсудит с главой МИД ФРГ межкорейский диалог и Иран
- Reuters
«Предполагается провести обмен мнениями по актуальным международным проблемам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется обсудить, в частности, ход реализации Минских соглашений, борьбу с терроризмом в Сирии, продвижение мирного процесса в Ливии, проблематику межкорейского диалога и иранскую ядерную программу.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Сочи.