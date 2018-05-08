Лавров 10 мая обсудит с главой МИД ФРГ межкорейский диалог и Иран

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 10 мая, проведёт переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Предполагается провести обмен мнениями по актуальным международным проблемам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется обсудить, в частности, ход реализации Минских соглашений, борьбу с терроризмом в Сирии, продвижение мирного процесса в Ливии, проблематику межкорейского диалога и иранскую ядерную программу.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Сочи.