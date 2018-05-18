Лавров заявил, что Россия не вмешивается и не будет вмешиваться в дела других государств
- Reuters
Об этом он сказал в интервью журналу Russian Business Guide — Italian-Russian Chamber of Commerce.
«Евросоюз — важный сосед и торгово-экономический партнёр России. Разумеется, мы следим за ведущимися в ЕС и его странах-членах дискуссиями о будущем европейской интеграции. При этом мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела других государств», — сказал Лавров.
Он также подчеркнул готовность России продолжать взаимодействовать с «теми лидерами, за которых проголосуют сами европейцы».
В марте глава российского МИД перед началом переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат.
Ранее Лавров также заявил, что вмешательство США во внутренние дела стран является «неоимперским подходом».