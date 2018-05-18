Лавров заявил, что Россия не вмешивается и не будет вмешиваться в дела других государств

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств.
Лавров заявил, что Россия не вмешивается и не будет вмешиваться в дела других государств
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью журналу Russian Business Guide — Italian-Russian Chamber of Commerce.

«Евросоюз — важный сосед и торгово-экономический партнёр России. Разумеется, мы следим за ведущимися в ЕС и его странах-членах дискуссиями о будущем европейской интеграции. При этом мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела других государств», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул готовность России продолжать взаимодействовать с «теми лидерами, за которых проголосуют сами европейцы».

В марте глава российского МИД перед началом переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат.

Ранее Лавров также заявил, что вмешательство США во внутренние дела стран является «неоимперским подходом».

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