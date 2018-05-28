В МИД России заявили, что закон о контрсанкциях вызвал напряжение в деловых кругах США

Российский закон о контрсанкциях вызвал напряжение в деловых кругах США. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко, выступая на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

По его словам, в США на данный законопроект реагируют предприниматели, поскольку на российском рынке работает много американских компаний.

«Со времён ещё Советского Союза (работают. — RT) и хотели бы здесь остаться, и стараются здесь остаться. Поэтому в этих кругах это вызвало заметное напряжение. Даже был целый ряд обращений со стороны отдельных крупных компаний, со стороны американо-российского делового совета в адрес президента России с просьбой посмотреть на первую редакцию, в которой закон был внесён в апреле месяце с тем, чтобы, может, как-то его смягчить», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что МИД поддерживает «тот закон, который сейчас принимается».

Ранее международный комитет Совфеда в ходе заседания поддержал данный законопроект.