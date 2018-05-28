Международный комитет Совфеда поддержал закон о контрсанкциях

Международный комитет Совета Федерации на заседании поддержал закон о контрсанкциях.

Планируется, что сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании палаты 30 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с «Известиями» рассказал об основной цели закона о контрсанкциях.

22 мая закон был принят Госдумой.