Международный комитет Совфеда поддержал закон о контрсанкциях
Международный комитет Совета Федерации на заседании поддержал закон о контрсанкциях.
- РИА Новости
Планируется, что сенаторы рассмотрят документ на пленарном заседании палаты 30 мая, сообщает РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с «Известиями» рассказал об основной цели закона о контрсанкциях.
22 мая закон был принят Госдумой.
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