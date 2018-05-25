Володин рассказал о главной цели закона о контрсанкциях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал об основной цели закона о контрсанкциях.

«Главная цель этого закона — защитить Россию от недружеских действий со стороны США и других государств. Защитить безопасность граждан, права и свободы, защитить наш суверенитет и территориальную целостность», — заявил он.

По словам Володина, закон позволит президенту и правительству сделать всё необходимое в этом направлении.

Ранее директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал принятый Госдумой закон о контрсанкциях в отношении США.

22 мая Госдума приняла закон о контрсанкциях в отношении США, а также ряда стран, которые поддержали ограничительные меры против России.